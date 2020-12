Nova direcção da FAP, sob gestão de Dionísio Viegas, diz que um dos motivos que a incentivaram a visitar o Pavilhão Multiuso do Kilamba é o facto de as infra-estruturas terem condições de trabalho e de a sede da Maianga estar degradada.

Depois de uma visita de constatação feita na última semana, a nova direcção da Federação Angolana de Patinagem (FAP) assumiu o interesse em transferir para o Pavilhão Multiusos do Kilamba a sede da instituição agora liderada pelo ex-hoquista Dionísio Viegas.

Agora nas vestes de nova direcção, em entrevista ao Novo Jornal, uma fonte ligada a Dionísio Viegas assegurou que o Pavilhão do Kilamba é um investimento construído em 2013 pelo Estado angolano, aquando da disputa do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins, em Luanda. O novo elenco considera importante levar a sede para aquele palco, por entender que o recinto se encontra "ensombrado".

"Para uma federação como a nossa, com reconhecimento internacional, é vergonhoso continuarmos a trabalhar nas instalações da Maianga. A nova direcção não quer trabalhar naquele local, razão pela qual visitámos, nos últimos dias, o Pavilhão do Kilamba, porque o consideramos o lugar ideal, ainda mais uma infra-estrutura que foi construída para acolher provas de hóquei", lamentou o interlocutor.

De acordo com a fonte, o Pavilhão do Kilamba está a ser mal utilizado, facto que os motivou a visitar o local para depois formalizar o processo de instalação da sede da FAP naquele recinto. "Estamos preocupados com o actual estado das instalações. Na nossa opinião, o multiuso encontra-se abandonado. Queremos dar-lhe vida. Existem vários compartimentos que nunca foram explorados. Se a nossa ideia for aprovada, vamos inverter a situação.

