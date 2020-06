Fonte não avança as razões que terão levado o técnico norte-americano a retirar a queixa do Tribunal Arbitral do Basquetebol, mas o Novo Jornal soube, em Abril, que a ministra da Juventude e Desportos (MINJUD), Ana Paula do Sacramento Neto, foi obrigada a intervir no conflito, por estar em causa a imagem de Angola.

Três meses depois, o ex-seleccionador nacional, o norte-americano William Voigt, retirou a queixa contra a Federação Angolana de Basquetebol (FAB), que, em Março último, deu entrada no Tribunal Arbitral do Basquetebol, soube o Novo Jornal de fonte ligada ao dossiê.

De acordo com a fonte do NJ, no dia 27 de Maio, o treinador ordenou ao seu advogado que retirasse a queixa e, no dia 5 de Junho, o tribunal aceitou a decisão.

"Não lhe sei dizer que acordo foi assinado entre as partes envolvidas no processo, mas garanto-lhe que o técnico já retirou a queixa feita contra a FAB. A dívida existe. Vamos aguardar que, nos próximos dias, sejam explicadas quais as modalidades negociadas para liquidá-la", confidenciou o interlocutor.

A fonte deste jornal não avança as razões que terão levado o técnico norte-americano a desistir do processo, mas o Novo Jornal soube que, em Abril, a ministra da Juventude e Desportos (MINJUD), Ana Paula do Sacramento Neto, foi obrigada a intervir no conflito, tendo-se reunido com o líder da Comissão de Gestão e o presidente demissionário da FAB, Hélder da Cruz.

"A ministra reuniu-se com Gustavo da Conceição, líder da Comissão de Gestão, bem como com Hélder da Cruz, na qualidade de presidente que contratou o técnico. Taxativamente, não sei dizer-lhe como será pago o dinheiro do treinador", lembrou a fonte.

Na queixa apresentada ao Tribunal Arbitral do Basquetebol, William Voigt alegou que a FAB deve um valor equivalente a 590 mil dólares e mais 115 mil referentes aos juros.

Deste valor, o NJ sabe que, do acordo assinado entre o elenco de Hélder Cruz e William Voigt, anualmente o técnico seria pago 240 mil dólares, mas o mesmo nunca chegou a acontecer, pelo facto de a FAB, na altura, ter relegado a falta de dinheiro naquela instituição.

«Só a Comissão de Gestão pode falar sobre o desfecho»

Na quarta-feira, 10, o NJ contactou o MINJUD. Gelson Manuel, director do Gabinete de Comunicação Institucional da instituição, admitiu que Ana Paula do Sacramento Neto foi mediadora do conflito entre William Voigt e FAB, mas sem avançar os meandros do encontro que contou com a presença de Gustavo da Conceição e Hélder da Cruz.

"Houve um encontro entre a ministra da Juventude e Desportos, Gustavo da Conceição e o ex-presidente da FAB. Confesso que só a Comissão de Gestão pode falar sobre o desfecho", disse Gelson Manuel.

William Bryant Voigt foi, em Novembro de 2017, apresentado como novo treinador da Selecção Angolana de Basquetebol. O primeiro grande teste do técnico foi a disputa do Torneio Africano de qualificação para a 18.ª edição do Campeonato do Mundo, decorrido de 31 de Agosto a 15 de Setembro de 2019, na China.

