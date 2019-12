O 1º de Agosto, tetracampeão angolano, empatou na primeira jornada, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, a uma bola, diante do Zesco United da Zâmbia, em jogo da primeira jornada do Grupo A da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol.

Para a mesma liga e no Grupo C, o Petro de Luanda, vice-campeão nacional, defraudou as expectativas dos adeptos angolanos, ao perder diante do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, por 0 - 3, no Estádio Loftus Versfeld, em Pretória.

A equipa técnica do 1º de Agosto garante estar confiante num bom resultado no jogo deste sábado, às 18:00, diante da formação do Zamalek do Egipto.

O técnico-adjunto, Ivo Traça, à imprensa, antes da viagem, disse que o objectivo é pontuar, embora reconheça que os egípcios vão entrar com o orgulho ferido e tentar redimire-se da derrota de 3-0, sofrida em casa do TP Mazembe da República Democrática do Congo.

Longe dos olhos da imprensa e dos adeptos, o Petro de Luanda realizou esta sexta-feira, 6, o último treino tendo em vista o desafio de sábado frente ao USM, da Argélia, para a segunda jornada do Grupo C da Liga dos Clubes Campeões.

Os petrolíferos estão proibidos de perder, sob pena de comprometerem os objectivos da sua passagem à fase seguinte. O técnico Toni Cosano tem preferido esconder a táctica a utilizar no jogo, no desafio de sábado, quando forem 14:00, no Estádio 11 de Novembro.