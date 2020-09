A ZAP justifica que retira o patrocínio ao campeonato pelo facto de "o actual contexto socioeconómico pelo qual o país atravessa exige uma gestão ainda mais criteriosa de recursos. Assim, de uma longa e cuidada avaliação resulta à conclusão que a prolongação deste vínculo contratual não seria possível sem a realização de um esforço financeiro desproporcional e proibitivo neste momento, com potenciais consequências indesejáveis no nível de serviço prestado aos nossos clientes ou condições de trabalho das nossas equipas".

"Desde 2016 que a ZAP contribuiu para a valorização do futebol nacional, dos clubes e de todos os profissionais envolvidos. Fizemo-lo com entusiasmo e profissionalismo por acreditarmos no potencial da modalidade e do desporto angolano em geral. Significativos recursos financeiros e humanos foram investidos com o objectivo de levar o colorido e a fantasia do Girabola aos ecrãs de Angola e do mundo, com transmissões realizadas segundo os padrões de qualidade internacional, as quais acreditamos terão dado um importante contributo para o desenvolvimento e afirmação da modalidade e do Girabola em particular", sustenta a nota da operadora.