José Amaral Júnior, que liderou a lista B, venceu o candidato da mudança, Zeca Venâncio por 53- 2.

Ao Novo Jornal, o novo presidente da FAAND garantiu que a vitória se deveu ao trabalho de auscultação feito durante o período de campanha em quase todo o País.

"Hoje as pessoas estão comprometidas com a mudança, e este foi o nosso slogan deste processo que hoje terminou com a nossa eleição".

Ao ser eleito neste sábado, Amaral Júnior torna-se o décimo presidente da FAAND, depois desta ter sido liderada por Francisco Antônio de Almeida, Hélder de Moura, Marcelino Lima, Sardinha de Castro, Augusto Figueiredo, Cardoso de Lima, Hilário de Almeida, Archer Mangueira, Pedro Godinho e Amaral Júnior, este último o actual.

Em Luanda, Maninho venceu por 10-2, seguindo-se Lunda Sul (6-0), Lunda Norte (4-0), Benguela (4-2), Moxico (4-0), Namibe (5-0), Cuanza Sul (4-1), Malanje (3-2), Huambo (4-0), Bié (3-0), Uíge (3-1) e Cabinda (2-2).

A lista do gestor desportivo para o quadriénio 2020/24 integra figuras da modalidade, com destaque para Nair de Almeida, Ana Paula Silva "Palu", Óscar do Nascimento e Domingos do Nascimento, todos como vice-presidentes.