Com o regresso de Tony Cabaça à titularidade da baliza, a formação do 1.º de Agosto, sob orientação técnica do sérvio Dragan Jovic, foi este domingo, 8, ao estádio 22 de Junho ao Rocha Pinto, onde venceu por 2-0, o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos.

Com esta vitória, os militares continuam na segunda posição do Campeonato Nacional divisão (Girabola ZAP), com 48 pontos, contra os 30 do Interclube, na oitava posição, enquanto o topo da tabela está sob responsabilidade do Petro de Luanda (50 pontos), que no sábado último venceu por 1-0, o Kwando-Kubango FC.

Os golos da equipa do 1.º de Agosto foram apontados pelo médio camaronês Yazid Atouba (aos nove minutos) e pelo avançado angolano Zito Luvumbo.

Em reacção ao desaire diante dos militares, Ivo Campos afirmou que "a equipa carregou no duelo".

"Criámos inúmeras oportunidades, mas infelizmente foram anuladas pelo guarda-redes Tony Cabaça".

Já Ivo Raimundo Traça, adjunto de Dragan Jovic, em entrevista à imprensa, reafirmou ser possível chegar ao pódio do Girabola e revalidar o título.

Na próxima jornada (24.ª), os militares recebem, na catedral do 11 de Novembro, o Futebol Clube do Bravos do Maquis do Moxico, esta última treinada pelo angolano Zeca Amaral.

Ainda na jornada 24, o Petro de Luanda, líder do campeonato com 50 pontos, recebe o Interclube, no estádio 11 de Novembro.