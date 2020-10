As duas listas candidatas às eleições na Federação Angolana de Andebol (FAAND) deram entrada na correspondente Comissão Eleitoral terça-feira última, 29, último dia de recepção de documentos. Em virtude da ordem de entrada dos processos, o grupo liderado por José Venâncio foi identificado como Lista A e o comandado por José Amaral Júnior, como Lista B.

Após a entrega da documentação, foram abertos os respectivos dossiês na sede da FAAND pelo presidente da Comissão Eleitoral, na presença dos cabeças de lista e dos seus mandatários.

As duas listas supriram todas as inconformidades nesta sexta-feira, 2, possibilidade dada pelo regulamento eleitoral e pelas leis desportivas.

De acordo com uma fonte deste jornal, as inconformidades versam, essencialmente, sobre pormenores de somenos como fotocópias de termos de compromisso, em vez de originais, e assinaturas nos termos diferentes das constantes do bilhete de identidade. "Houve excesso de zelo da Comissão Eleitoral, como, por exemplo, a exigência de fotocópias de bilhete de identidade a cores e a obrigação de os termos de compromissos de pessoas que estão fora de Luanda terem de ser os originais", disse a nossa fonte, para quem "em plena pandemia, é irrazoável exigir que pessoas que estejam fora de Luanda não possam entregar termos por via electrónica, quando a capital do País está sob cerca sanitária".

