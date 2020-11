Os quatro estádios de futebol construídos para albergar o Campeonato Africano de Futebol (CAN 2010), disputado em Angola, passam a ter um orçamento superior a 10 vezes mais, em relação ao exercício económico de 2020, apurou o Novo Jornal através da proposta do Orçamento Geral de Estado para 2021, que está a ser discutido na Assembleia Nacional (AN).

Segundo as consultas efectuadas por este jornal, no ano económico 2020, só as suas manutenções dos quatro estádios estão orçadas em 36, 1 milhões de kwanzas, sendo 10,5 para o 11 de Novembro, em Luanda, e Tundavala, na Huíla, enquanto o Tchiaze, em Cabinda, e o Ombaka, em Benguela, foram cabimentados com mais de sete milhões de Kz cada.

Na proposta do OGE para o exercício económico de 2021, que está em discussão na AN, os dinheiros para a manutenção dos quatro maiores estádios do País registaram uma subida de 36,1 milhões para 354 milhões de kwanzas.

Na actual maior catedral do futebol doméstico (11 de Novembro), de acordo com a proposta do OGE em discussão, caso as verbas não sejam "cortadas" no Parlamento, as entidades gestoras terão à disposição, nos seus cofres, um total de 115 milhões de kwanzas, contra os 10,5 milhões de 2020.

Na província da Huíla, o estádio da Tundavala, que em 2020 viu também ser-lhe aloucados 10 milhões de Kz para a manutenção, também terá uma proposta no OGE, inicialmente fixada em 115 milhões de kwanzas.

