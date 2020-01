Finalmente o atacante senegalês Sadio Mané, do Liverpool, venceu esta terça-feira, 7, o prémio de melhor jogador africano de 2019, depois de perder as duas últimas edições para o seu colega de equipa, o egípcio Mohamed Salah, que ficou agora na terceira posição, em cerimónia realizada pela Confederação Africana de Futebol (CAF), na cidade de Hurghada, no Egipto.

Sadio Mané venceu na corrida de melhor jogador africano o argelino Riyad Mahrez, do Manchester City, e Mohamed Salah, do Egipto, curiosamente o seu companheiro no Liverpool, que não se fez presente na gala e cujas razões não foram avançadas, segundo à imprensa egípcia.

Quem também faltou à gala foi o argelino Riyad Mahrez, que não viajou para a cidade de Hurghada, no Egipto, devido ao compromisso que a sua equipa teve com o Manchester United para a Teça da Ingraterra.

"O futebol é o meu trabalho, eu adoro. Estou muito feliz e orgulhoso por ganhar este prémio", disse Mané, que acrescentou um agradecimento "a todo o povo senegalês", que sempre o incentiva.

"Também devo agradecer ao meu treinador (Senegal), Aliou Cisse e ao Liverpool", concluiu.

Sadio Mané, de 27 anos, ganhou o prémio pela primeira vez depois de ficar em segundo lugar em 2017 e 2018, atrás de Mohamed Salah.

Esta é a segunda vez que um Senegalês conquista o troféu de melhor jogador africano, depois da Hadji Diouf, em 2001.

Em 2019, Mané fez 42 jogos ao serviço do Liverpool, clube Inglês, e marcou 27 golos, sendo peça fundamental na conquista da Champions League.

A 28.ª edição gala de eleição do melhor jogador africano de 2019, foi assistida por antigas estrelas do futebol africano e mundial.

Angola também marcou presença com Flávio Amado, ex-goleador do Al Ahly, do Egipto, e do Petro de Luanda.