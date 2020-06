Ângelo de Barros Veiga Tavares, ex-ministro do Interior e presidente da mesa da assembleia-geral, convocou, para 22 de Julho, a Assembleia-Geral Ordinária do Grupo Desportivo Interclube, com o ponto único da agenda: "a eleição dos novos corpos gerentes para o quadriénio 2020 - 2024".Fontes do NJ apontam que António Manuel "Kamuloji", Alexandre Canelas e José Martinez são os comissários da Polícia Nacional que perfilam na sucessão de Alves Simões.

Ao contrário do que se tem especulado de que o actual ministro do Interior tenha o seu candidato entre os três já mencionados, este semanário apurou de fontes fidedignas que "Eugénio Laborinho não tem preferência. O Ministério do Interior entendeu que não deve interferir no pleito, deixando os associados indicarem livremente quem querem para substituir Alves Simões, que fez mais de duas décadas à frente daquela da considerada agremiação mais rica do país".

Não obstante o facto de a liderança do Ministério do Interior não estar a influenciar nas eleições no Interclube, fontes apontam que o pleito eleitoral estará renhido, pelo que cada um dos três candidatos terá de usar o seu marketing para convencer os sócios que há 10 anos não festejam o título do Campeonato Nacional da Primeira Divisão «Girabola».

"Tudo está aberto, embora os candidatos ainda não tenham assumido, publicamente, o seu interesse em concorrer à sucessão do presidente Alves Simões", avançou uma fonte da Polícia Nacional.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)