A nota de imprensa da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola pretende responder a informações que têm sido veiculadas nas redes sociais, "segundo as quais decorre na petrolífera nacional um processo de reestruturação, que deverá culminar com despedimentos".

Segundo a petrolífera, as informações que "insinuam que a medida decorreria da pressão de determinada entidade internacional (...), são falsas e sem fundamentos".

No documento, a Sonangol reafirma que o programa de reestruturação tem como "objectivo primordial tornar a Sonangol mais robusta, competitiva, focada no negócio core e no seu activo mais importante e valioso, isto é, o capital humano".