O Banco Nacional de Angola (BNA) publicou um comunicado na sua página oficial na internet em que alerta para esquemas financeiros fraudulentos através das redes sociais, envolvendo um subsídio de 45.000 kwanzas e outros incentivos aos consumidores bancários, por iniciativa dos bancos comerciais, no âmbito da entrada em circulação da nova série de notas de Kwanza - "Série 2020".

O banco central esclarece a entrada em circulação das novas notas de Kwanza obedece a um processo gradual e gratuito, podendo as mesmas ser obtidas na rede de balcões dos bancos comerciais, nos Caixas Automáticos (ATM) ou sempre que for realizada uma operação de pagamento;

As notas da série anterior -"Série 2012" - mantêm-se em circulação, em simultâneo com as notas da "Série 2020", até 31 de Dezembro de 2021:

O BNA aconselha ainda os consumidores a nunca divulgarem a estranhos informações ou dados de contas bancárias para a realização de quaisquer pagamentos.

"Neste sentido, em caso de recepção de chamadas telefónicas ou mensagens electrónicas com este ou outro teor que pareça suspeito de fraude, os consumidores bancários devem denunciar o facto aos órgãos policiais competentes", acrescenta o comunicado do BNA.