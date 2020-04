Entre as instituições sancionadas pelo BNA estão 16 bancos e cinco instituições financeiras não bancárias, como são, por exemplo, as casas de câmbio.

Dos processos abertos contra as entidades bancárias constam, como se pode ler na nota hoje divulgada pelo BNA no seu site oficial, o "incumprimento do dever de reporte sobre operações cambiais de importação de mercadorias", das normas sobre reservas obrigatórias".

São ainda apontadas falhas das "normas sobre diligência reforçada" ou questões relacionadas com a "auto-avaliação", "reporte de reclamações"ou relacionadas com as "transferências bancárias" e "depósitos".

Já contra as não bancárias, sobressaem questões relacionadas com o "capital social mínimo", com as "operações cambiais" bem como sobre o "volume de crédito".