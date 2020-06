O Banco Nacional de Angola (BNA) anunciou hoje no seu site oficial que elevou para 54 mil milhões de kwanzas o montante utilizado da linha de 100 mil milhões destinada ao alívio da economia através da aquisição de Títulos públicos às Empresas.

"O Banco Nacional de Angola procedeu até ao dia 12 de Junho do ano em curso, 82 operações de compra de Obrigações do Tesouro na plataforma de negociação da Bodiva, referente a compra de títulos à 49 empresas, tendo desembolsado um total de kz 54 mil milhões", diz o BNA em nota com data de 15 de Junho.

Do total de 100 mil milhões Kz destinados a esta linha de apoio à economia, o BNA ficou ainda com 45,8 mil milhões.

A lista de bancos comerciais que intervieram nestas 49 operações é liderada pelo BAI, com 23,5 mil milhões, seguindo-se o BFA com 12,7 mil milhões.