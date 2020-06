O BAI, maior banco em activos do sistema financeiro nacional, fez jus à sua posição, ao apoiar o Governo com o equivalente a 17,9 milhões de dólares, isto é, com 16,6 mil milhões de Kwanzas

O Governo recebeu o equivalente a 28,1 milhões de dólares de cinco instituições bancárias financeiras que operam no país, incluindo o Banco Nacional de Angola (BNA), atestam os dados do Relatório das Actividades Realizadas para o Controlo da Covid -19, divulgado terça-feira, 9 de Junho.

O valor revelado no documento apresentado na Assembleia Nacional pelo ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, faz parte dos mais de 67 milhões de dólares que o Governo arrecadou para a liquidação de diversas despesas ligadas ao coronavírus.

A lista é composta pelo Banco Angolano de Investimentos (BAI), Banco de Fomento Angola (BFA), Banco de Negócios Internacional (BNI), Banco VTB África e pelo BNA, indicam os dados do relatório de 37 páginas.

O BAI, maior banco em activos do sistema financeiro nacional, fez jus à sua posição, ao apoiar o Governo com o equivalente a 17,9 milhões de dólares, isto é, com 16,6 mil milhões de kwanzas concretamente, proporcional a 64% dos 28,1 milhões de dólares, apreciou o NJ.

Já o BFA ajudou o Executivo angolano com 5 milhões de dólares. O BNI, por sua vez, disponibilizou o correspondente a pouco mais de um milhão de dólares, tendo em conta que cedeu 772,3 mil euros, enquanto o Banco VTB África doou o equivalente a 948,9 mil dólares, uma vez que entregou ao Governo 561,6 milhões de kwanzas.

Já o banco central, regulador do sistema financeiro, aplicou no combate à Covid-19 nada mais, nada menos do que 2,5 mil milhões de kwanzas, correspondentes a 4,2 milhões de dólares.

Contas refeitas, as cinco instituições deram ao Estado angolano 28,1 milhões de dólares. O ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, disse, na Assembleia Nacional, que a doação feita pelos bancos foi maioritariamente direccionada a pagamentos efectuados para a compra de equipamentos e material de biossegurança.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)