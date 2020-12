O Banco Nacional de Angola (BNA) vai celebrar, esta quarta-feira, 16, um acordo de parceria técnica e operacional com o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), no âmbito do Sistema de Pagamentos. Este acordo vai permitir que o INSS passe a pagar as reformas aos pensionistas por transferência bancária, evitando, deste modo, filas e ajuntamentos de pessoas.

O acordo de parceria técnica e operacional com o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), no âmbito do Sistema de Pagamentos, permitirá viabilizar a participação do INSS no Sistema de Pagamentos em Tempo Real (SPTR), sob gestão do BNA, e no Sistema de Transferências a Crédito, sob gestão da EMIS, garantindo assim todas as condições técnicas para que aquele Instituto possa fazer pagamentos directamente aos reformados, lê-se no site oficial do BNA.

No mesmo comunicado lê-se que o BNA espera que a adesão do INSS - enquanto participante directo - às infraestruturas de pagamentos, contribua para reduzir significativamente o número de pensionistas que, no final de cada mês, acorrem a algumas agências bancárias, resultando em ajuntamentos que, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, devem ser evitados no contexto actual".