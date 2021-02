Mais de 86% das micro e pequenas empresas, de um total de 452 instituições, declararam não ter recebido apoio das autoridades e da banca para mitigar os efeitos da Covid-19, indica o inquérito realizado em Novembro de 2020 pelo Banco Nacional de Angola (BNA) sobre o impacto da pandemia nas empresas.

O levantamento a que o Novo Jornal teve acesso realça que somente 6,4% das referidas empresas tiveram acesso a adiamento do pagamento de obrigações fiscais e contributivas, enquanto 3,2% das firmas receberam moratória no pagamento de créditos, ao passo que 4,3% das instituições tiveram acesso a novas linhas de financiamento nas autoridades e na banca.

O inquérito do banco central, elaborado com base em dados fornecidos pelas 18 províncias, de um total de 452 empresas, entre 198 micro, 178 pequenas e 76 médias, aponta que, entre as médias, 74% ficaram sem apoios das autoridades e da banca, 13% tiveram acesso a novas linhas de financiamento, 0,5% observou moratória no pagamento de crédito, enquanto 0,8% viu adiados os pagamentos das obrigações fiscais e contributivas.

Entre as dificuldades no acesso aos apoios, dominou a burocracia com 45,1%, seguida da falta de informação (2,9%), fechando com a inadequação das medidas, com 6,6%.

