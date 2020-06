Sem contar com os dados dos géneros masculino e feminino do BFA, porque esta instituição bancária ainda não apresentou o seu relatório e contas de 2019, o BAI, BPC, Banco BIC e o Atlântico empregaram mais homens do que mulheres no ano passado, num conjunto de 10.817 assalariados.

Os cinco maiores bancos em activos do sistema financeiro nacional perderam, entre 2018 a 2019, um total de 288 trabalhadores, estando grande parte das perdas ligadas ao Banco de Poupança e Crédito (BPC), que demitiu 170 colaboradores e viu 17 efectivos seus a deixarem de trabalhar por falecimento, observou o Novo Jornal os relatórios e contas das referidas instituições financeiras.

Tratam-se do Banco Angolano de Investimentos (BAI), maior banco em activos do sistema financeiro, o Banco de Fomento Angola (BFA), o segundo do ranking e o já mencionado BPC que fecha o pódio, seguindo-se o Banco BIC e o Banco Millennium Atlântico (BMA) que, no conjunto, fecham o top five do sistema bancário angolano.

De acordo com os cálculos do NJ, os cinco maiores bancos em activos encerram o ano passado, no agregado, com 13.538 trabalhadores, enquanto em 2018 contabilizavam 13.826, representando uma quebra de pouco mais de 2%, que em termos objectivos configura menos 288 assalariados.

O banco público BPC, no ano passado, segundo o seu relatório e contas, despediu 170 empregados, perdeu 17 trabalhadores por falecimento e viu 135 colaboradores seus a passarem à reforma, mas também admitiu sete pessoas e readmitiu outras cinco.

Já o BAI, que há dois anos contava com 2.058 assalariados, encerrou 2019 com 2.025 trabalhadores, tendo, por isso, uma redução de 33 efectivos, assinalam os dados do banco. Ao passo que, o BFA, por sua vez, conta com mais 47 funcionários, visto que, em 2018 tinha 2.674 trabalhadores, passando a ter 2.721 até ao final do segundo semestre do ano passado.

