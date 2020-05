O Banco Nacional de Angola (BNA) garantiu ao Novo Jornal que o seu relatório e contas relativo ao ano de 2019 será divulgado ainda no final do presente mês, enquanto a petrolífera Sonangol deu a conhecer que as suas contas do ano passado se tornarão públicas a 30 de Junho próximo.

O banco central avança que as suas "contas [de 2019 já] foram encerradas e aprovadas pelos órgãos internos do banco", revelando, por outro lado, que a publicação do relatório vai acontecer no "final do presente mês", respondeu o departamento de Comunicação e Museu do BNA a uma bateria de questões enviadas por e-mail pelo NJ.

De acordo com a Lei do BNA, até 31 de Março e com referência ao ano anterior, o banco central deve enviar ao Presidente da República, para apreciação e aprovação, o relatório, balanço e contas, depois de aprovado pelo seu conselho de administração.

No arranque de Maio de 2019, recorde-se, o banco central já tinha publicado o relatório e contas do ano anterior. Porém, no decorrer dos anos 2017 e 2018, o regulador do sistema financeiro angolano foi duramente criticado por não ter publicado dentro dos prazos os relatórios e contas de 2016 e 2017.

Situação que na opinião de especialistas, como é o caso do economista Precioso Domingos, cria incerteza aos investidores. "O que não é bom para o mercado", alertou.

Conjuntura adia apresentação de contas da petrolífera

A Sonangol, maior empresa angolana, garantiu ao NJ que a previsão para publicação do seu relatório e contas do ano passado é o dia 30 de Junho, porque "a conjuntura actual", provocada pela pandemia da Covid-19, "cria alguns constrangimentos", explicou o director de Comunicação e Imagem da petrolífera, Dionísio Rocha.

