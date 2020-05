Contrabando leva ao encerramento de 25 bombas de combustível no Soyo

A Sonangol e a Administração Municipal do Soyo encerraram 25 bombas privadas de abastecimento de combustível, no município do Soyo, Zaire, por suspeita de envolvimento no contrabando de gasolina e gasóleo para a República Democrática do Congo (RDC).