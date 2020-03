O Banco Mundial (BM) disponibilizou a Angola 15 milhões de dólares para o combate à pandemia do coronavírus/Covid-19.

Oliver Lambert, representante residente do BM, afirmou, em declarações à Angop que o financiamento vai permitir a aquisição de equipamentos de laboratório e materiais de segurança e higiene.

Oliver Lambert avançou ainda que decorre um trabalho com os ministérios das Finanças e da Saúde no sentido de se disponibilizar mais financiamento, com vista a dar uma resposta mais abrangente à pandemia da Covid-19.

O Presidente da República declarou o estado de emergência como ferramenta legal para lutar contra a pandemia do novo coronavírus Covid-19 em Angola, estando agora disponíveis um conjunto de medidas extraordinárias como, por exemplo, o recurso às forças de segurança para obrigar as pessoas a não deixarem as suas casas ou ainda a requisição de serviços prestados por entidades privadas.

Apesar de o número de casos oficialmente reconhecidos ser relativamente baixo em comparação com outros países, Angola começa a sofrer gravemente o impacto desta pandemia, como é disso exemplo a diminuição da actividade em Cabinda por parte da petrolífera norte-americana Chevron.

E o país está a ser listado entre aqueles que poderão ser forçados em breve a uma renegociação da sua dívida, especialmente com os seus maiores credores, nomeadamente a China, a quem Luanda deve mais de 23 mil milhões de dólares, segundo as informações oficiais mais recentes.