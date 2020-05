"A Angola Oil & Gas (AOG) Conference & Exhibition 2020 vai realizar-se em 14 e 15 de Outubro deste ano em Luanda pelo segundo ano, como ponto focal do investimento internacional", lê-se num comunicado da Câmara de Energia Africana.

"O Governo angolano reiterou a sua confiança no sector energético do país, apesar da pandemia da Covid-19, e a AOG será um ponto focal para o investimento internacional que deverá trazer novos negócios para a mesa das negociações e assinatura de novos actores na indústria do petróleo e gás do país", lê-se ainda no comunicado.

O tema da edição deste ano será "Uma Nova Era de Crescimento e Prosperidade em Angola", e tem como objectivo mostrar o país "como destino apetecível de investimento estrangeiro".

De acordo com a organização, a segunda Conferência Petróleo e Gás Angola contará com a participação de representantes das grandes companhias petrolíferas que operam no país.