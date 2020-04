A petrolífera francesa Total divulgou que 14 dos seus trabalhadores foram testados positivos para o novo coronavírus na República do Congo, país que conta com 200 casos confirmados e um registo de seis mortos, vítimas da pandemia da Covid-19.

Entre os 14 casos, a Total ~informou que dois são membros da equipa local de direcção, mas acrescentou que a sua produção normal de 190 mil barris por dia no país vizinho não foi afectada.

A Total, depois de terem sido detectados os primeiros casos, cancelou todas as operações consideradas não-essenciais.

Foi igualmente, de acordo com a Reuters, activado o plano definido para lidar com a pandemia da Covid-19, o que permitiu diminuir o número de trabalhadores nas estruturas da petrolífera em terra e offshore para o mínimo que permite garantir a produção.

Em comunicado, a Total informa que na sua operação no Congo-Brazzaville, no âmbito do plano delineado para lidar com a pandemia está previsto e em aplicação o isolamento de todos os casos suspeitos, em instalações em terra, e os locais de trabalho são desinfectados em contínuo.

A petrolífera francesa tem em Angola uma das suas maiores operações em África, com cerca de 1.200 trabalhadores e uma produção diária superior a 600 mil barris.