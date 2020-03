Esta perda de valor da matéria-prima que é o sangue que faz mexer o corpo da economia angolana, representando mais de 90% das exportações nacionais, aparece quando entre quarta e sexta-feira da passada semana surgiram alguns sinais de recuperação depois de mais de dois meses de brutais perdas, devido à pandemia, atingindo mais de 60 por cento face a Dezembro.

Como o Novo Jornal explicou aqui, esta ligeira recuperação dos dois derradeiros dias da semana passada adveio da opção feita pelas grandes economias, como a dos EUA, onde os stocks estiveram a ser repostos, o que levou a uma grande aquisição de crude aproveitado os preços baixos que se registam.

Por detrás deste período histórico negativo para o sector petrolífero está, a par dos efeitos da pandemia, com milhares de empresas a fecharem portas por prevenção, a mobilidade planetária fortemente reduzida e a produção industrial a baixar diariamente, com o normal esmagamento da procura por petróleo e o natural aumento da oferta sem que para ela existam compradores, a guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia, os dois maiores produtores mundiais, a par dos EUA, e sócios ad hoc na OPEP+, como o Novo Jornal também explica aqui.

Recorde-se que o petróleo não é a única matéria-prima a sofrer com esta "infecção", porque a esmagadora maioria dos minerais, como o cobre, estão a perder valor de forma pesada, embora o ouro e também os diamantes, a segunda mais importante exportação angolana, estejam a contrariar esta tendência.

A pandemia de Covid-19 já fez 341.722 casos confirmados, 14.765 mortes e com 98.869 recuperados totalmente da doença, e, como adianta ainda o mapa interactivo da Universidade John Hopkins, desde total, a China, como 81.454 continua a ser o país com mais casos, seguindo-se a Itália, como 59.138 e os EUA, país que assiste a uma subida aguda - a mais preocupante actualmente - no número de casos, com 35.224, enquanto a Espanha tem 29.909.

Angola, como o Novo Jornal informa aqui, mantem-se desde a semana passada com dois casos confirmados, embora existam 13 a aguardar o resultado de testes laboratoriais.