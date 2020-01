Um volume de negócios médio anual e obrigações fiscais não inferior a 100 milhões de dólares são alguns dos requisitos para vencer o concurso público internacional para concessão, exploração e gestão do maior terminal do Porto de Luanda, a antiga 5M.

No concurso já estão inscritas oito empresas de Angola, China, Emirados Árabes Unidos, Nigéria, França, Suíça e Filipinas, apesar da condição que consta do caderno de encargos do concurso lançado a 17 de Dezembro de 2019.

Segundo o presidente do Conselho de Administração do Porto de Luanda, Alberto Bengue, que fez o balanço do concurso à imprensa esta semana, alinha-se a isso a capacidade financeira de a empresa vencedora operar um terminal da envergadura do multiuso do Porto de Luanda.

Esse terminal comporta duas valências, nomeadamente a carga contentorizada, que detém cerca de 51 por cento de movimentação, seguido do terminal de contentores da operadora Sogest, com 44%.

A infra-estrutura dispõe de 610 metros de comprimento linear e uma profundidade de 12,5 metros, sendo um terminal que tem uma grande mais-valia para o Porto de Luanda - maior profundidade de recepção de navios com 300 metros calado e com cerca de 4.000 contentores de 20 pés.

"Como segunda valência, tem uma parcela mínima para movimentação de carga geral, razão pela qual o futuro operador que vier a ganhar o concurso para exploração e gestão deste terminal terá uma grande mais-valia, conta com uma capacidade de movimentação anual de cerca de 2,5 milhões de toneladas", salientou o PCA.

Questionado sobre as motivações que levaram a direcção do Porto Luanda à adjudicação de um terminal, por sinal considerado a sua "galinha de ovos de ouro", disse ter sido uma decisão do Executivo, uma vez que a gestão da empresa que lá se encontrava - da Soportos - não dispunha de legalidade suficiente para o efeito, em substituição da gestão do então Gabinete de Reconstrução Nacional (GRN), e depois a 5M.

"O Executivo entendeu realizar um concurso internacional, com operadores de grande capacidade, experiência e em terminais deste gabarito os contratos vão para além dos 20 e 25 anos", referiu.

As candidaturas ao concurso público internacional para concessão, exploração e gestão do terminal multiuso ainda estão abertas e prolongar-se-ão até 30 de Março, altura em que será anunciado o vencedor do concurso público internacional para exploração e gestão do terminal do Porto de Luanda.