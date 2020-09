O antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, disse um dia que os angolanos eram "um povo especial". Na verdade, somos um povo especial num país genial, temos muitos génios em Angola, mas, infelizmente, só nos dão para a maldade. Parece aquela história de «Banco Bom e Banco Mau». Enquanto no Ocidente e no Oriente existem os génios bons, nós, por cá, temos os génios maus e com maus genes. E estes maus genes que se transformam em génios maus, seja por privilégios de nascimento ou de casamento, acabam sempre por vir das nossas elites ou lideranças. Aquele sentimento de justiça equitativa resumido numa frase muito brasileira: "Pau que bate em Chico também bate em Francisco".