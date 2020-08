Entre os produtos incluídos na lista das leguminosas, hortícolas e ainda transformados industrialmente, estão o tomate, o feijão, cebola ou, entre outros, a batata-doce e a água engarrafada.

A Comissão Económica do Conselho de Ministros, que reuniu com a presença do Presidente João Lourenço, determinou que nenhuma divisa do Estado será, doravante, alocada à importação destes bens, embora tenha deixado que isso continue a ser feito por aqueles operadores que disponham de divisas próprias.

Porém, as taxas aplicadas à sua importação foram revistas em alta, o que torna substancialmente mais difícil e oneroso a sua compra no exterior.

Esta medida poderá ter um impacto importante nas grandes superfícies comerciais visto que algumas delas conseguem importar este tipo de produtos a preços mais baixos que aqueles proporcionados pelo mercado de oferta interno, devido, essencialmente, a problemas logísticos.

O ministro da Indústria e Comércio de Angola, Victor Fernandes, no final da reunião, explicou que a Comissão Económica do Conselho de Ministros que os recursos ordinários do tesouro vão ficar fora das verbas aplicadas na importação de produtos agrícolas para os quais já existe produção interna bastante.