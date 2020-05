A iniciativa foi anunciada hoje, sexta-feira, em Luanda, durante um encontro de concertação com os agentes distribuidores, sobre a implementação das medidas de alívio económico no âmbito do combate à pandemia da Covid-19, tendo marcado igualmente presença, os secretários de Estado do Planeamento, da economia, da Indústria, do Comércio, Agricultura e das Pescas, respectivamente Samahina Saúde, Mário Caetano João, Ivan do Prado, Amadeu Neves, José Bettencourt e Esperança da Costa.

Segundo o presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (INAPEM), Arnito Agostinho, para a disponibilização do empréstimo estão já inscritos 1964 candidatos, sendo o crédito reembolsável em 24 meses, com um período de carência de 6 meses e juros de 9 por cento.

Numa intervenção via vídeo-conferência, o ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos afirmou que o Executivo está a proceder esta intervenção financeira, visto que os empresários estão descapitalizados.

"Na situação em que estamos a viver não há ninguém que tenha capacidade financeira para comprar produtos e o que nós queremos é que os que produzem possam vender os seus produtos", sublinhou o governante, na ocasião.