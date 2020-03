O Presidente da República autorizou um acordo de financiamento no valor de 530 milhões de dólares dos Estados Unidos da América para substituir as "actuais e dispendiosas" centrais térmicas, de modo a baixar o custo de produção de electricidade e melhorar a sustentabilidade financeira da Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE).

Este acordo de financiamento, denominado Fase I do Programa de Eficiência e Expansão do Sector da Energia (PEESE I), vai ser celebrado entre Angola, representada pelo Ministério das Finanças, e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD.

A ideia, de acordo com o decreto, é também reduzir "as perdas não técnicas" e "a dependência de subsídios do Estado", tendo em conta "os esforços do Executivo na manutenção da estabilidade macroeconómica e no lançamento das bases para reforçar o sistema de transmissão e distribuição de electricidade em Angola".

A Ministra das Finanças é autorizada, com poderes de subdelegar, a proceder à assinatura do referido Acordo de Financiamento e toda a documentação relacionada com o mesmo, em nome e em representação de Angola, determina o documento.