O Investimento Directo Estrangeiro (IDE) em Angola foi de 1.069,4 milhões de dólares, o mais baixo dos últimos três anos. A informação consta nos dados preliminar até Setembro do Boletim Estatístico do Banco Nacional de Angola (BNA) publicado recentemente.

De acordo com dados do documento calculados pelo NJ, os pouco mais de 1 mil milhões de dólares de investimento estrangeiro feito em Angola no ano passado é seis vezes inferior ao investimento de 6.461,8 milhões de dólares realizados em 2018.

Quanto à comparação ao ano de 2017, nota-se que houve um recuo de 88% do IDE no país. Já que, naquele ano o investimento externo feito em território nacional ficou avaliado em 8.749,3 milhões de dólares, tendo sido, por isso, oito vezes superior aos 1.069,4 milhões de dólares de investimento realizado até Setembro de 2019, apontam os dados estatísticos da balança de pagamentos e da posição de investimento internacional que são produzidos e divulgados exclusivamente pelo banco central.

O investimento directo estrangeiro em Angola foi realizado principalmente no sector petrolífero, segundo dados mais recentes, representou 92,9% do total. Relatórios do BNA avançam que principais países de origem do investimento directo estrangeiro são os Estados Unidos de América, França, China, Itália, Reino Unido, Noruega, Portugal, Croácia, Japão e Argentina.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)