Ao contrário dos actuais 50 mil kwanzas, a partir de sexta-feira, 15, as Caixas Automáticas (ATM) vão permitir aos usuários do sistema bancário o levantamento diário de 60 mil kwanzas por cartão multicaixa, um acréscimo de 20%, revelou ao Novo Jornal o administrador da Empresa Interbancária de Serviços (EMIS), Joaquim Caniço.

A execução da medida que chega com atraso de sete dias, já que o Banco Nacional de Angola (BNA), através do Instrutivo n.º 19/2020, de 09 de Dezembro, estabeleceu que a actualização devia ocorrer 30 após a publicação da norma, ou melhor, no dia 08 de Janeiro. "O presente instrutivo entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação", determinou o regulador.

O Novo Jornal questionou o gestor da EMIS sobre o não cumprimento do estabelecido no instrutivo do BNA, tendo-se limitado o responsável da entidade a responder que o "instrutivo estabelece novos limites máximos, o que é obrigatório e não os ultrapassa". Joaquim Caniço acrescentou, de seguida, que, para o efeito, foi estabelecido o referido calendário técnico em articulação com o BNA".

