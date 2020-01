O Banco de Fomento Angola (BFA) tem um novo presidente do conselho de administração, tendo o ex-ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Mangueira, sido escolhido pelos accionistas de forma unanime na quarta-feira.

Num comunicado divulgado pelo banco, o BFA informa que os accionistas UNITEL (51,9%) e o português BPI (48,1%) decidiram por Rui Mangueira para liderar o maior banco privado angolano para o triénio 2020/2022.

Com Mangueira, vão estar a liderar os órgãos sociais do BFA António Domingues e Osvaldo Salvador Macaia.

A Comissão Executiva terá à sua frente António Manuel Silveira Catana e o Conselho Fiscal Ari Nelson Brandão, enquanto João Francisco Quipipa é o novo presidente da Mesa da Assembleia Geral, onde Luís Graça Moura aparece como seu vice.

Rui Mangueira é diplomata de carreira e ocupou o cargo de ministro da Justiça e Direitos Humanos entre 2012 e 2017.

A eleição do novo elenco dirigente do BFA surge depois de o anterior, liderado por Mário Leite Silva, ter resignado ao cargo num contexto de pressão após a divulgação do caso "Luanda Leaks", onde o universo dos negócios e empresas de Isabel dos Santos sofreu um forte abanão, acabando por ser, tal como a empresária e mais dois dos seus gestores, constituído arguido pelo Ministério Público angolano.