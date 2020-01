Vera Daves, que hoje deu posse a um conjunto de novos dirigentes do Ministério das Finanças, incluindo a directora nacional do Orçamento de Estado, Eliana Santos, pediu, na declaração que fez na cerimónia, citada pelas agências, que os responsáveis pela fiscalização nos diversos departamentos não sejam "omissos" nas funções que desempenham e atribuições que têm.

Ao mesmo tempo pediu que tenham "coragem" seja qual for a situação com que se deparem e com quem se venham a deparar na sua missão.

"Fiscalizem de facto", desafiou a ministra na ocasião em que dava posse ainda aos presidentes do Conselho Fiscal da Agência Nacional para Gestão da Região do Okavango, David Kinjica, e do Conselho Fiscal dos CFL, Sebastião Joaquim.

Fazendo questão de enfatizar que o país atravessa "tempos cheios de desafios", Vera Daves afirmou que o esforço é no sentido de consolidar as contas, nomeadamente do lado da despesa, porque Angola atravessa claramente "um momento menos bom" no qual é preciso poupar mais para "consolidar as contas públicas".