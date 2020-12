Isabel dos Santos terá mesmo usado os 135 milhões da Sonangol para pagar serviços prestados por várias consultoras no âmbito do processo de reestruturação da petrolífera nacional. A notícia é avançada pelo português Jornal de Negócios, que consultou documentos "que fazem prova dos referidos pagamentos e comprovam a realização de transferências".

Segundo o "Negócios", os documentos já estarão na posse do Ministério Público português que a pedido da PGR angolana arrestou mais de 30 contas bancárias, entre elas as de Isabel dos Santos, Mário Leite Silva e Jorge Brito Pereira

O jornal português escreve que as empresas que foram remuneradas pela Matter Business Solutions constam a Boston Consulting Group (BCG), a PwC, a McKinsey, a sociedade de advogados Vieira de Almeida, a Odkas, a Ucall e a Neves e Almeida, que "foram pagas pelos trabalhos realizados para a petrolífera angolana e sinalizaram esse facto passando facturas".

De acordo com a informação avançada pelo mesmo jornal, os documentos que atestam a transferência dos montantes devidos a essas empresas foram realizados através de bancos como o BCP, Eurobic, Santander e Bankinter e BPI e os pagamentos foram concretizados entre Agosto e Dezembro de 2017.

Estas novas informações vêm ao encontro do que a antiga PCA tem vindo a dizer sobre o assunto levantado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas, que investigou o caso. Isabel dos Santos afirmou que estes valores foram usados para pagar empresas contratadas no âmbito dos trabalhos do Projeto de Reestruturação da Sonangol.