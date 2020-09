Materiais de construção civil essenciais subiram vertiginosamente de preços no mercado nacional. As empresas construtoras e particulares atribuem a crescente tendência altista dos custos à cifra elevada de empreitadas adjudicadas no âmbito do PIIM.

Os preços dos principais materiais de construção civil «dispararam» nos últimos dias. Construtoras apontam que a subida de preços se deve ao crescente volume de empreitadas em curso, particularmente afectas ao Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

Na sequência do "boom" imobiliário que se instalou no País com o advento da paz, em finais de 2015 veio a registar-se um revés, mediante a generalizada paralisação das obras de construção civil e recuperação de infra-estruturas, em consequência da crise económica provocada pela baixa do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Acto contínuo, as grandes edificações ficaram votadas quase ao abandono, muitas das quais até aos dias de hoje continuam estagnadas ou à espera de novos financiamentos.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)