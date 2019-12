Pedro de Morais eleito PCA do Banco Keve com 70% de votos a seu favor

O antigo governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José Pedro de Morais, foi eleito na terça-feira, 17, para o cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco Keve com 70% de votos a favor dos sócios daquela instituição financeira, revelou ao Novo Jornal o presidente da mesa da assembleia geral em exercício, Mello Xavier.