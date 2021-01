A coordenadora do grupo técnico de apoio ao Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), Laurinda Cardoso, avançou esta quinta-feira, em Luanda, que foram gastos, no âmbito deste programa, 200 milhões de dólares em 75 projectos totalmente executados nas várias províncias de Angola.

Esta verba representa 10 por cento do total, 2 mil milhões de USD provenientes do Fundo Soberano, previsto para investir no âmbito do PIIM e estas informações foram divulgadas pela, também, secretária de Estado da Administração do Território, no fim de um encontro de balanço do programa no ano de 2020.

O PIIM foi lançado em 2019 por João Lourenço e abrange perto de 1.800 projectos que têm, todos, por objectivo o desenvolvimento dos municípios angolanos, sendo ainda apontado como um dos mais ambiciosos projectos de recuperação de décadas de atraso em várias das 18 províncias do País.

O PIIM tem como horizonte temporal para a sua conclusão 2022, ano em que termina o mandato do Presidente João Lourenço e o País vai para eleições gerais, podendo ainda somar as eleições autárquicas, onde estes projectos poderão ter um importante papel para a estratégia eleitoral do partido no poder.

Estão em execução perto de 1.500, disse ainda Laurinda Cardoso, que coordena a área técnica do PIIM, cujo universo de áreas abrangida vai da edução à saúde, passando pela rodovia, saneamento básico ou ainda projectos agrícolas, entre outros.

Esta reunião da Comissão Interministerial para a Implementação do PIIM foi liderada pelo ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior.