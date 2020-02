O Presidente da República aprovou uma adenda que vale 12,9 milhões de dólares para integrar no contrato de reabilitação e reforço de potência do aproveitamento hidroeléctrico de Luachimo, na província da Lunda-Norte.

Esta adenda ao contrato contempla o projecto, fornecimento, construção e comissionamento da linha de interligação em 60 kv entre a Central de Luachimo e a Central Técnica do Dundo, bem como a construção da Subestação Eléctrica 60/15 kv e o reforço da rede de distribuição da Cidade do Dundo.

As obras de ampliação da barragem começaram em 2016 com o objectivo de elevar a capacidade de produção e distribuição de energia da Barragem de Luachimo de oito para 34 megawatts (MW). O projecto contará com uma central composta por quatro grupos geradores de 8,5 MW, com os primeiros testes marcados para o primeiro semestre de 2020, depois do que a província passa a contar com cerca de 64 MW, somados aos actuais 30 providos por uma central térmica.

A obra de reabilitação e reforço de potência no aproveitamento hidroelétrico no rio Luachimo, barragem de 1958, construída ainda no período colonial foi financiada por um banco chinês e foi avaliada em 212 milhões de dólares.

Esta adenda ao anterior contrato, que prevê mais um investimento do Estado no valor de 12,9 milhões de dólares, foi negociada entre o Ministério da Energia e Águas e a Empresa China Gezhouba Group Company Limited (CGGC), empreiteira geral do projecto de reabilitação e reforço de potência do aproveitamento hidroeléctrico de Luachimo.