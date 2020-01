A Sonangol emitiu um comunicado em que anuncia o lançamento do concurso público para "a alienação dos interesses participativos" que detém em sete empresas, todas no sector turístico.

As sete empresas a concurso são a Atlântida Viagens e Turismo Lisboa, Atlântida Viagens Luanda, WTA International, WTA Travel Agency Luanda, WTA Paris, WTA/ Houston Express e ITSS International Travel Services and Systems, e todas elas se dedicam "à actividade de viagens e turismo e têm sedes em Angola, Portugal, Estados Unidos da América e França", acrescenta o comunicado.

A petrolífera nacional refere que "no âmbito do Programa de Reestruturação e na sequência da aprovação pelo executivo do Programa de Privatizações (ProPriv), decorreu, de 20 de Dezembro de 2019 a 30 de Janeiro de 2020, o lançamento do concurso público para a alienação dos interesses participativos" nas empresas.

Na nota, a Sonangol acrescentou que irá, em breve, lançar os concursos públicos referentes "aos seus interesses participativos" nas empresas Sonaid - Serviços de Apoio à Perfuração, Sonasurf Internacional e Sonasurf Angola (operação e gestão de navios de suporte à actividade petrolífera), e Founton (gestão imobiliária), bem como no hotel Suíte, na Maianga.



No âmbito do Programa de Privatizações (ProPriv), que lista 195 empresas públicas para privatizar até 2022, a Sonangol deve alienar cerca de 70 activos, sendo que pelo menos 50 estão sob o controlo directo da administração da petrolífera.