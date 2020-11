A ministra das Finanças anunciou o início da privatização parcial da Sonangol e da Endiama até 2022, podendo esse processo, que já se sabia estar planeado, arrancar em 2021. Vera Daves apontou ainda o próximo ano como o momento de inflexão na crise que o País atravessa e disse ser necessário paciência para que se confirmem as melhorias na vida das famílias angolanas, como têm exigido milhares de jovens nas ruas do país.

Esta informação foi avançada na terça-feira por Vera Daves durante uma conferência digital organizada pela agência financeira Bloomberg, sendo esta opção resultado da necessidade de arrecadar receita para investir no desenvolvimento do país.

A alienação de parte do capital das duas empresas, que estão no topo das mais valiosas do Estado angolano, faz parte do plano alargado de privatizações que o Executivo de João Lourenço anunciou há dois anos.

A indefinição do calendário da privatização resulta, explicou a ministra das Finanças, citada pela Lusa, do que falta ainda fazer para "organizar estas empresas" e ainda cumprir com as exigências internacionais padrão para este tipo de negócios "due dilligence", essencial para "capturar o interesse de investidores de qualidade".

Nesta conferência, Vera Daves aproveitou ainda para reafirmar que tem a expectativa de 2021 ser uma no de reviravolta na crise económica que o País atravessa e indicou como prioridades da sua acção a sustentação do crescimento no sector não-petrolífero, no controlo da dívida e no investimento na saúde.

Vera Daves aproveitou este momento para admitir que o actual momento é de grandes dificuldades apontando como essencial ter paciência porque melhores dias virão, naquilo que é uma palavra dirigida aos milhares de jovens que nas últimas semanas têm saído à rua para exigir emprego e melhores condições de vida.