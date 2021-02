A Sonangol está a mover uma acção judicial num tribunal da Holanda para que lhe seja entregue a participação indirecta de Isabel dos Santos na petrolífera portuguesa Galp, alegando que esta foi adquirida com dinheiro do Estado angolano.

A notícia foi hoje avançada pela Reuters que a confirmou junto de um dos advogados da Sonangol na Holanda, avançando que o Governo de Luanda argumenta que dirigentes do País no tempo do ex-Presidente José Eduardo dos Santos aproveitaram o elevado preço do crude nos mercados para adquirir posições em empresas em todo o mundo, com dinheiro do Estado, incluindo a posição de Isabel dos Santos na Galp.

A agência nota ainda que a crise gerada pela Covid-19 apressou o País no esforço de recuperar activos no estrangeiro pertença de angolanos que os conseguiram usando o erário público, tendo como foco principal Isabel dos Santos.