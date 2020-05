TCUL tem novo presidente do conselho de administração dois anos depois de o antigo PCA ter fugido do País

A empresa de Transportes Colectivos Urbanos de Luanda (TCUL) conta oficialmente a partir desde mês com um novo presidente do conselho de administração, nomeado por despacho conjunto dos ministérios das Finanças e dos Transportes, quase dois anos depois de Abel António Cosme, antigo PCA, ter fugido do País por envolvimento no desvio de fundos do Conselho Nacional de Carregadores (CNC), processo que levou à condenação do ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás.