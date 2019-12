Este valor servirá também, segundo um comunicado do ministério das Finanças, para promover a eficácia das despesas públicas e proporcionar uma base mais ampla e mais estável para o Orçamento Geral do Estado, assim como criar um sistema eficaz para combater os fluxos financeiros ilícitos.

A ministra das Finanças, Vera Daves, citada no comunicado, afirmou que o Projecto de Finanças Públicas se baseia nas recomendações do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI e do Centro Regional de Assistência Técnica para a África Austral- AFRITAC South, e está em linha com a visão da equipa técnica do Ministério das Finanças.

"Acreditamos que a assistência técnica agora proporcionada pela União Europeia e pelo FMI irá melhorar, de forma permanente, a nossa capacidade de gestão da dívida pública, orçamento e a contabilidade pública, o tesouro e o investimento público ou ainda a arrecadação tributária "; destacou.

A titular da pasta das Finanças defendeu que serão reforçadas as condições para aproveitar os resultados das reformas que o Executivo tem em curso, destinadas a reduzir a exposição do OGE à volatilidade das receitas petrolíferas, não obstante o objectivo de diversificação da economia angolana.

Para apoiar directamente as instituições técnicas das finanças públicas, o FMI disponibilizou um consultor que irá residir e trabalhar directamente em Luanda.