Apesar de não ter sido anunciada a exoneração do anterior conselho de administração da empresa, que era liderado por Celso Rosa, nomeado por Decreto Presidencial no mês passado para o cargo de PCA do Porto do Lobito, o Novo Jornal soube que a comissão de gestão será encabeçada por Joaquim Nazaré Pimentel Piedade, um quadro da empresa, indicado, este mês, por despacho conjunto dos Ministérios das Finanças e dos Transportes.

"Enquanto durar o processo de privatização da Unicargas, a gestão corrente da mesma é assegurada por uma comissão de gestão, coordenada por Joaquim Nazaré Pimentel Piedade, quadro da empresa, Alcina Rufina Safeca de Sousa e Filomena João Osório de Lima", disse a fonte do Ministério do Transportes.

De recordar que a Unicargas faz parte da lista das 195 empresas que o Governo angolano irá privatizar até 2022, no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV), como refere o Decreto Presidencial nº 250/19, de 05 de Agosto.

Em Março último, o então PCA da Unicargas, Celso Rosas, deu a conhecer aos jornalistas que a empresa obteve um lucro de mil milhões de Kwanzas, em 2019,um aumento de cerca de 16,36 por cento face ao ano anterior.

A funcionar há 32 anos no mercado, a Unicargas possui 230 camiões e conta com 733 trabalhadores, distribuídos pelas províncias de Luanda, Benguela, Cabinda e Moxico.