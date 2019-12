As cataratas de Victoria - Victoria Falls -, uma das mais conhecidas quedas de água do mundo, embora nem de perto nem de longe as maiores, situadas no Rio Zambeze, entre o Zimbabué e a Zâmbia, estão a desaparecer e fotografias dramáticas estão a correr o mundo, com o dedo apontado à seca severa que afecta a África Austral, da qual Angola é uma das trágicas vítimas, em consequência das alterações climáticas, mas há quem esteja a colocar água na fervura porque pode não ser bem assim.

Os 108 metros de queda livre que as águas do Zambeze percorrem até voltarem ao leito do rio em Victoria, área de fronteira entre a Zâmbia e o Zimbabué, parecem pouco ou nada em comparação com os quase mil metros das Cataras do Anjo - Angel Falls - na Venezuela, as maiores do mundo, mas o que está em causa não se mede em metros, mede-se em percepção e essa é que o desaparecimento da água no leito de um dos mais importantes rios africanos, que tem Angola no seu percurso, não pode ser uma coisa normal.

E não é uma coisa normal, alias, pode mesmo ser, segundo alguns analistas, um indício claro de que algo está mesmo a correr muito mal no clima do mundo, porque esta cascata de água leva centenas de milhares de pessoas ao local todos os anos devido ao volume de água e à beleza do local - é uma das mais reluzentes atracções turísticas do continente - e agora não mais é que um fiozinho de água sem impacto nem deslumbre.

Não é novidade que a África Austral atravessa uma das suas mais brutais secas em 100 anos, como, alias, o NJOnline tem sobejamente noticiado, mas nada é mais simbólico para essa tragédia que ver o poderoso Zambeze secar no ponto onde ele é mais conhecido e para onde atrai mais pessoas de todo o mundo, nas Victoria Falls, despoletando receio, mesmo pânico, entre os dois Governos, de que uma das maiores atracções turísticas esteja a morrer por causa das alterações climáticas.

E as imagens que fazem páginas de jornais em todo o mundo não podiam ser mais evidentes na demonstração de que há um problema sério a correr no leito do Zambeze, com escassos fiozinhos de água no lugar onde, normalmente, grossas torrentes levantam nuvens de gotas de água e vapor em resultado da evaporação produzida pela sua queda no vazio até embater poderosamente quase 100 metros mais abaixo.

Nos países vizinhos, incluindo Angola, há anos, que a seca se faz sentir como pouco aconteceu desde que há registos, com a agricultura a sofrer como nunca na África do Sul, na Namíbia, o Governo tem sido obrigado a vender animais selvagens para não morrerem de sede e fome, em Angola, centenas de milhares de pessoas precisam de ajuda persistentes para sobreviverem e no Zimbabué já morreram centenas de elefantes por falta de bebedouros viáveis.

Mas é a falta de água nas Victoria Falls que mais tinta está a fazer correr em todo o mundo. E, todavia, pode ser tudo ligeiramente exagerado.

Isto, porque, se por um lado a maior parte das notícias e reportagens são de pendor dramático, como é disso exemplo, esta, do The Guardian, alguns sites especializados têm feito o percurso inverso, procurando nos registos históricos situações similares, e isso tem sido conseguido, como, por exemplo, aqui: https://iharare.com/this-is-the-real-reason-victoria-falls-is-drying-up/.

E se a maior parte das notícias fazem uma retrospectiva a 1995, não encontrando nada pior que o actual cenário, apesar de ficar claro que o Zambeze, na estação seca, reduz significativamente o seu caudal médio, num estudo mais lato, foi possível verificar que, por exemplo, em 1985, as cascatas em Victoria chegaram a presentear os visitantes com um cenário tão ou mais desolador que o actual.

Porém, a generalidade dos cientistas chamados a analisar este fenómeno nos media internacionais, frisam que, sendo verdade que há outros registos ao longo dos anos onde a desolação é semelhante, o problema emerge da periodicidade com que, nas últimas duas décadas, este fenómeno se tem repetido e com tanta profundidade, deixando de parte a possibilidade de rotular a situação de ciclicamente normal. São vezes a mais para ser normal e não ser um sinal de que existe mesmo um problema sério.