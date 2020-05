Um avião da companhia Pakistan International Airlines (PIA) despenhou-se esta sexta-feira em Carachi, sul do Paquistão, com 98 pessoas a bordo, anunciou a autoridade da aviação paquistanesa. Há registo de pelo menos dois sobreviventes.

Imagens transmitidas pela televisão pública do país dão conta que o aparelho se despenhou num bairro residencial em Carachi, a cidade mais populosa do Paquistão.

O Airbus A320 transportava 98 pessoas, 91 passageiros e sete membros da tripulação. O número de passageiros foi actualizado depois de as autoridades terem anunciado inicialmente que seguiriam 107 pessoas a bordo.

Responsáveis da autoridade de aviação civil do Paquistão referiram que existem pelo menos dois sobreviventes. No entanto, segundo a agência Reuters, as emissoras televisivas locais estão a reportar que pelo menos seis passageiros, que voavam na primeira fila do avião, poderão ter sobrevivido, tendo sido já resgatados pelas equipas de salvamento