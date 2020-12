A pandemia da covid-19 já causou pelo menos 1.636.687 mortos no mundo desde que o novo coronavírus foi descoberto em 2019 na China, indicou hoje o balanço diário realizado pela agência France-Presse (AFP) com base em fontes oficiais.

África registou mais 410 mortes devido à covid-19 e somou mais 18.089 novos casos nas últimas 24 horas, atingindo um total 57.057 óbitos desde o início da pandemia, segundo dados oficiais.

Mais de 73.462.340 casos de infecção com o novo coronavírus (SARS-Cov-2) foram diagnosticados oficialmente no mesmo período no mundo, dos quais pelo menos 47.202.800 são pessoas já consideradas como recuperadas e curadas, de acordo com os dados reunidos pela agência francesa.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 13.816 mortes e 709.087 novos casos da doença covid-19 em todo o mundo, segundo a AFP.

A agência noticiosa francesa sublinha que o número de casos diagnosticados só reflecte, contudo, uma fracção do número real de infecções.

Alguns países só testam os casos graves, outros utilizam os testes sobretudo para rastreamento e muitos países pobres dispõem de limitadas capacidades de despistagem.

Os países que registaram mais mortes nas últimas 24 horas foram, e de acordo com os respectivos balanços, os Estados Unidos da América (EUA) com 2.813 óbitos, o Brasil (964) e a Alemanha (952).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afectado a nível global, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 303.867 mortes entre 16.725.039 casos recenseados, segundo o balanço da universidade norte-americana John Hopkins.

No mesmo país, pelo menos 6.298.082 pessoas foram declaradas como recuperadas e curadas da doença.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afectados são o Brasil com 182.799 mortos em 6.970.034 casos, a Índia com 144.096 mortos (9.932.547 casos), o México com 115.099 mortos (1.267.202 casos) e a Itália com 65.857 mortos (1.870.576 casos).

Ainda entre os países mais afectados, a Bélgica é o que conta com mais mortos em relação à sua população, com 157 óbitos por cada 100.000 habitantes, seguido pelo Peru (112), Itália (109), Bósnia (105) e Macedónia do Norte (104).

Os dados relativos à China continental, onde o novo coronavírus foi detectado no final de Dezembro de 2019, não constam no balanço de hoje da AFP.

Por regiões, a Europa totalizava até hoje (às 12:00 hora de Lisboa) 493.165 mortes em 22.744.336 casos de infecção, a América Latina e as Caraíbas 475.226 mortes (14.187.130 casos), os Estados Unidos e o Canadá 317.487 mortes (17.198.195 casos), a Ásia 207.297 mortes (13.206.184 casos), o Médio Oriente 85.505 mortes (3.685.789 casos), a África 57.064 mortes (2.410.124 casos) e a Oceânia 943 mortes (30.591 casos).

Este balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Devido a correcções feitas pelas autoridades ou a notificações tardias, o aumento dos números diários pode não corresponder exactamente aos dados publicados no dia anterior, segundo referiu a AFP.

Africa

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente africano regista agora um total de 2.408.064 pessoas infectadas desde o início da pandemia nos 55 estados-membros da União Africana.

O número de recuperados nas últimas 24 horas foi de 13.138, para um total de 2.037.148.

A África Austral é a região mais afectada, com 981.746 casos de infecção e 25.420 mortes registadas. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, contabiliza um total de 873.679 infecções confirmadas e de 23.661 casos de mortes devidas à doença.

O Norte de África é a segunda zona mais afectada pela pandemia, com 836.010 casos de infecção e 21.813 vítimas mortais.

A África Oriental ultrapassa agora os 300 mil casos de infeção (300.582) casos e regista 5.595 mortos, na África Ocidental o número de infecções é de 220.559, com 2.995 mortos, enquanto a África Central regista 69.167 casos e 1.234 óbitos, os mesmos registados no sábado.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 6.966 mortos e 122.609 infectados, seguindo-se Marrocos, que contabiliza 6.711 vítimas mortais e 403.619 infectados.

Entre os seis países mais afectados estão também a Tunísia, com 3.956 mortos e 113.241 infectados, a Argélia, com 2.623 óbitos e 93.065 casos, a Etiópia, com 1.813 vítimas mortais e 117.542 casos, e o Quénia, com 1.604 óbitos e 92.459 infectados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 372 óbitos e 16.362 casos, seguindo-se Moçambique (144 mortos e 17.042 casos), Cabo Verde (110 mortos e 11.395 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.195 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.446 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.009 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egipto, em 14 de Fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsariana a registar casos de infecção, em 28 de Fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.621.397 mortos resultantes de mais de 72,7 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.