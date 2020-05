O inquilino da Casa Branca que mais apostou, em décadas, senão desde sempre, na crítica às Nações Unidas e às suas agências, justifica esta guerra à OMS com a convicção de que a agência está ao serviço dos interesses da China na questão da pandemia da Covid-19, dizendo mesmo que ajudou Pequim a esconder o problema e a sua responsabilidade na expansão global do vírus que foi detectado pela primeira vez, oficialmente, em Dezembro, na cidade chinesa de Wuhan.

Mas Donald Trump, que tem eleições em Novembro onde pretende ganhar um segundo mandato, está a ser criticado em todo o mundo pela sua insistência nas acusações à OMS, e tem sido fustigado sobremaneira pelo seu antecessor, Barack Obama, pela "inabilidade" com que a sua Administração tem gerido o ataque à pandemia, deixou uma possibilidade de não cumprir a ameaça, dando 30 dias à OMS para "melhorar de forma substancial" o seu funcionamento.

Em causa estão 450 milhões de dólares que Washington transfere anualmente para a OMS, o que também serviu para Trump colocar em evidência o que distingue os EUA da China nesta matéria, ao lembrar que Pequim apenas contribui com 40 milhões, e só no ano em curso.

Numa carta enviada ao director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e que foi divulgada nos media internacionais, Donald Trump reafirma as acusações à agência das Nações Unidas de ter "errado profundamente" na forma como abordou o combate à Covid-19, protegendo a China, deixando um recado: "A única forma de evitar a saída dos EUA é a OMS demonstrar de forma clara a sua independência face à China".

Uma das questões mais sublinhadas por Trump remonta aos primeiros dias da epidemia em Wuhan, quando, no seu entender, a OMS deixou e defendeu Pequim no seu esforço por retardar o momento de declaração do surto pelo novo coronavírus, que permitiuà infecção atravessar fronteiras sem controlo.

"Se a OMS não se comprometer em 30 dias com estas alterações, a suspensão temporária do financiamento dos EUA passará a definitiva e a questão de nos mantermos como membro passa a estar em cima da mesa para reconsideração", diz ainda Trump na sua missiva de "guerra" a Adhamom Ghebreyesus.

Na resposta, que chegou não só da OMS, pela voz do seu director-geral, mas também de países africanos e europeus, americanos e asiáticos, ficou claro que o gesto de Trump está a ser severamente criticado, tendo Tedros Adhanom Ghebreyesus vindo a terreiro dizer que existe disponibilidade para reavaliar a resposta dada à Covid-19, desde que todos estejam de mente aberta e sã nesta questão.

"Darei início a uma avaliação independente logo que possível para rever a experiência e as lições adquiridas, e para definir recomendações para melhorar a resposta e a preparação nacional e globalmente à pandemia", disse, deixando ainda claro que na sua opinião, "o mundo nunca mais poderá nem deverá ser o mesmo".

"Nem precisamos que nos venham dizer que temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que este prolema jamais se repita", atirou ainda Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Recorde-se que este braço-de-ferro entre as duas maiores potências mundiais, EUA e China é apenas parte de uma guerra mais alargada que remonta à campanha eleitoral de Donald Trump, em 2016, quando este iniciou os ataques a Pequim acusando o Governo do Partido Comunista Chinês de estar há décadas a "roubar" a economia norte-americana com políticas proteccionistas ao mesmo tempo que dava ajudas de Estado à empresas exportadoras chinesas, criando uma clara supremacia competitiva destas face às concorrentes.

Pelo meio ficou, já após ter assumido o poder, a guerra comercial, que deixou o mundo à beira de um ataque de nervos, com a aplicação de taxas agravadas sobre 300 mil milhões de dólares de importações de produtos Made in China, com Pequim a contra-atacar com montantes igualmente gigantescos em taxas sobre bens Made in USA.

Para além da resposta dada por dezenas de líderes mundiais, a China também respondeu a Donald Trump com uma doação extraordinária de 2 mil milhões de dólares para ajudar a combater a pandemia e as suas consequências.