"Esta noite, Melania e eu testámos positivo para a covid-19. Vamos começar o nosso processo de quarentena e recuperação imediatamente. Vamos ultrapassar isto juntos", lê-se no tweet do chefe de Estado que completou 74 anos e pertence ao grupo de maior risco de doença grave pelo no coronavírus.

Também Melania Trump confirmou, através da mesma rede social, que o casal presidencial está infectado: "Como demasiados americanos fizeram este ano, Donald Trump e eu estamos em quarentena em casa depois de um teste positivo à covid-19. Estamos a sentir-nos bem e adiámos todos os compromissos dos próximos tempos. Por favor, certifiquem-se de que estão seguros e ultrapassaremos isto juntos".

O casal vai ser assistido pela e equipa médica da Casa Branca, liderada por Sean Conley, que também já confirmou a informação, garantindo que tanto Tump como Melania "planeiam permanecer em casa dentro da Casa Branca" durante a convalescença, sem avançar, no entanto, se o casal tem sintomas da doença.

"A equipa médica da Casa Branca e eu vamos manter uma vigilância, e agradeço o apoio prestado por alguns dos maiores profissionais e instituições médicas do nosso país. Fiquem descansados, espero que o Presidente continue a desempenhar as suas funções sem interrupções durante a recuperação, e manter-vos-ei informados sobre quaisquer desenvolvimentos futuros", garantiu numa declaração oficial citada pelo jornal The New York Times.

Trump era um dos que, tal como o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, apoiava o uso de hidroxicloroquina contra a covid-19, desafiando todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde e os avisos da agência reguladora de medicamentos e alimentos (FDA, na sigla em inglês) que afirmou que é improvável que a cloroquina e a hidroxicloroquina sejam eficazes no tratamento da covid-19.

"Quando recomendo algo, eles gostam de dizer 'não use', respondeu Trump em Maio a estas recomendações.

Agora, Tump terá de cumprir isolamento, o que irá condicionar a sua campanha para as presidenciais de 3 de Novembro.