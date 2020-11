O novo Presidente dos Estados Unidos da América pode ser conhecido nas próximas horas e, à medida que a contagem dos votos nos estados mais determinantes se aproxima do fim, com Joe Biden perto de vencer na Pensilvânia e a empatar na Geórgia, Donald Trump insiste na tese de fraude e manipulação, sem, no entanto, apresentar quaisquer provas que suportem as suas acusações, e com boa parte jornalistas a desmentir, em directo, o actual inquilino da Casa Branca.

Donald Trump dirigiu-se ao país na noite de quinta-feira para voltar a insistir que esta eleição está a ser um processo fraudulento e influenciado pelos media, mas algumas das principais estações de televisão dos Estados Unidos, como ABC, CBS e NBC, cortaram o discurso do Presidente no horário nobre, enquanto a Fox News, referência informativa do Partido Republicano, desmentiu as alegações de Donald Trump.

"Não vimos nada que constitua fraude ou abuso do sistema", disse o correspondente da Casa Branca para a Fox News, John Roberts, em directo, da mesma sala de imprensa em que o Presidente falara segundos antes.

Enquanto isso, as três principais estações de sinal aberto - NBC, ABC e CBS - cortaram e desmentiram vigorosamente o discurso de Trump em pleno directo.

"Temos de interromper Trump porque o Presidente fez uma série de afirmações falsas", disse o jornalista Lester Holt, apresentador do NBC Nightly News, um dos três programas de notícias mais seguidos na televisão em sinal aberto.

O mesmo foi feito por David Muir, apresentador do noticiário mais seguido no país, com oito milhões de telespectadores diários, o ABC World News Tonight.

"Simplesmente não houve prova, em nenhum desses estados, de que haja votos ilegais", disse.

O Washington Post, o New York Times e o Los Angeles Times também desmentiram o Presidente.

Também a Justiça da Geórgia e do Michigan negou provimento aos primeiros processos movidos por Trump, que depende do apoio mediático da Fox News, que se vai diluindo, e de plataformas "alternativas" que surgiram nas redes sociais.

Os últimos resultados provisórios, anunciados nos meios de comunicação norte-americanos às 04h30 locais (08h30 em Luanda), dão a Biden uma vantagem sobre Trump de 917 votos.